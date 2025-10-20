Maduro inaugura Sala de Autogobierno en la Comuna Las 8 Raíces de Mecedores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la apertura oficial de la Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores», como parte de su compromiso con el fortalecimiento del poder popular.

Durante su visita, el mandatario constató los avances en la gestión comunal, reafirmando el legado del expresidente Hugo Chávez con la consigna «comuna o nada».

Este acto se inscribe dentro del Plan de la Patria y sus Siete Transformaciones (7T), con énfasis en dos ejes clave: el desarrollo de ciudades humanas y servicios (Segunda Transformación), y la organización y planificación popular en los más de 5.300 circuitos comunales del país (Quinta Transformación).

Maduro estuvo acompañado por la primera dama, Cilia Flores, y varios miembros de su gabinete, entre ellos Ángel Prado, ministro de Comunas; Sergio Lotartaro, titular de Juventud; y Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Área Social, junto a otras autoridades nacionales.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial