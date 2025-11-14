Maduro juramentó a 5.336 Comités de Base de la Juventud

Como cierre al Gran Encuentro Nacional con los Comités de la Juventud de las Comunas realizado este jueves en la ciudad de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó a los 5 mil 336 Comités de Base de la Juventud en el parque El Calvario Ezequiel Zamora.

En sus palabras, el presidente Maduro destacó: «Desde mi corazón les digo y repitan conmigo:

Desde esta Caracas Bolivariana, cuna de libertadores y de pueblos rebeldes, desde todos los pueblos y comunidades del país, desde mi terruño, desde mi familia, juro por el Dios de mis padres, juro por los libertadores, juro por mi familia, juro por mi Patria, que consolidaré, ampliaré y fortaleceré los Comités de Base de la Juventud en el territorio, que seremos millones de libres de la juventud comunera y que desde la comuna, desde mi barrio, desde mi comunidad, construiré con mis manos, construiré con mi inteligencia, la nueva sociedad verdaderamente humana, verdaderamente libre, en un país en paz, de un pueblo unido, la verdadera sociedad socialista de este siglo XXI, que me pertenece como joven.

Lo juro con todo mi amor, con toda mi entrega y me comprometo a dar mi vida misma por el futuro en paz de nuestra Venezuela amada. Así lo juro, si así lo juraron, que así lo cumplan.

Los felicito muchachos, quedan juramentados como comités juveniles de las comunas de todo el país. ¡Que viva la juventud comunera! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Venezuela!», finalizó.

El jefe de Estado, agregó a esta juramentación su profundo agradecimiento al comandante Hugo Chávez, quien a su juicio vino a despertar la conciencia del pueblo venezolano y a levantar la bandera original del Libertador Simón Bolívar.