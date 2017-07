Maduro: La oposición está repitiendo la historia trágica del 2002 como una comedia sangrienta

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este domingo que la oposición venezolana está repitiendo lo sucedido en el año 2002 como una comedia sangrienta.

Rememoró, en transmisión conjunta de radio y televisión, que la derecha venezolana inició desde el 2001 una serie de amenazas y arremetidas contra el gobierno del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a través de un complot de los medios de comunicación y partidos políticos, que llevó al golpe de Estado, al paro petrolero y el asesinato de un grupo de personas en la plaza Altamira.

Durante un acto de graduación de la Misión Robinson II Productiva en el Teatro Teresa Carreño, señaló que hace este recordatorio para alertar al pueblo ante los llamados de la oposición a la violencia para generar una intervención al país. Aseguró que hoy en día las condiciones son muy distintas y el Poder Popular debe defender las ideas, los sueños, el legado y la realidad que dejó el comandante Chávez.

“La oposición está repitiendo la historia trágica del 2002, 2003 como una comedia sangrienta. Lo que ha escenificado la oposición en estos 90 días es una comedia sangrienta y están destinos al fracaso y a la derrota total y absoluta por el camino que tomen, por el camino que quieran”, expresó Maduro.

Asimismo, el Mandatario nacional expresó que todos los militares que participaron en el golpe de Estado de 2002 fueron utilizados y abandonados por la oposición porque la oligarquía es especialistas en usar a la gente y después echarlos a un lado, instando a no creer absolutamente nada de lo que diga la derecha.

Para finalizar, subrayó que hace este análisis porque en el 2002 el comandante Chávez y la oposición estaba a punto de aprobar un acuerdo para la paz y la prosperidad del país pero la derecha decidió romper el acuerdo porque “ellos no quieren esta Patria, no quieren paz, ellos no quieren ni a su madre”.

T/Johelcy Puentes

F/Prensa Presidencial