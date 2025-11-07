Maduro: La prosperidad de Venezuela debe surgir del esfuerzo nacional

Desde el estado Miranda, el presidente Nicolás Maduro reafirmó este jueves que el desarrollo económico de Venezuela debe estar cimentado en el talento y la productividad de su pueblo, no en factores externos.

Durante una actividad en la Comuna Rural Turística Parque Caiza, ubicada en Caucagüita, el mandatario insistió en la necesidad de consolidar una economía soberana, estrechamente ligada a un modelo democrático propio.

“La nueva Venezuela debe crecer con base en la inteligencia y el trabajo de los venezolanos. No podemos depender de intereses foráneos. Nuestra democracia no copia modelos ajenos, está resurgiendo desde nuestras raíces como una forma directa y ejemplar de participación”, expresó Maduro.

El Jefe de Estado rechazó las campañas mediáticas provenientes de Estados Unidos que, según él, buscan desacreditar el sistema venezolano.

“Ni la paz, ni la economía, ni la vida política o social de Venezuela pueden estar condicionadas por lo que digan los gringos. Ellos con su complejo de superioridad, y nosotros aquí, defendiendo la paz, la libertad y el bienestar del país”, enfatizó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial