Maduro: La revolución tiene el reto de superar el impacto de la persecución financiera estadounidense

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró el pasado sábado que la revolución tiene el reto de superar el impacto del bloqueo y persecución financiera estadounidense.

En un entrevista con el exdiputado y cineasta chileno Marco Enríquez Ominami, transmitida por Venezolana de Televisión, el Jefe de Estado indicó que detrás de las ilegales sanciones aplicadas por Estados Unidos (EEUU) contra funcionarios venezolanos está la persecución financiera que se aprovecha de las debilidades del ingreso petrolero y la inflación inducida.

A su juicio, de la inflación inducida son corresponsables sectores privados, así como la trama de corrupción en la industria petrolera que redujo la producción en un millón de barriles.

“Ya lo estamos recuperando. Afortunadamente, yo pienso que en el primer semestre de este año nosotros habremos recuperado 70% de la producción que mermó”, afirmó.

PROPUESTA OPOSITORA

La idea de realizar elecciones parlamentarias conjuntamente con las presidenciales proviene de la propuesta que realizó la oposición venezolana durante la mesa de diálogo que se instaló en República Dominicana, aseguró el presidente Maduro.

Entrevistado desde el Salón Simón Bolívar, el Presidente manifestó: “Te digo este dato, pues, en la mesa de diálogo de República Dominicana la oposición llegó a proponer en privado el adelanto de las elecciones para el parlamento nacional, y que se hicieran conjuntamente con la Presidencia de la República. Yo le estoy tomando la palabra”.

Por otra parte, destacó que en Venezuela “hay una Asamblea Nacional absolutamente paralizada, inútil, de espaldas al país”.

Maduro aprovechó el espacio para hacer un llamado a los partidos opositores a no caer en el abstencionismo. A su juicio, sería un grave error de la oposición caer en el abstencionismo.

RETOMAR EL DIÁLOGO

Maduro reiteró en la entrevista del pasado sábado que sigue vigente su inquebrantable propósito de alcanzar la paz definitiva en Venezuela a través del diálogo.

Refirió que de obtener el triunfo en las elecciones del 22 de abril, lo primero que hará es convocar a líderes y representantes de la oposición venezolana para establecer un diálogo político, social, económico.

“Antes, durante y después voy a llamar a diálogo, voy a practicar el diálogo, así lo he hecho. La oposición le tiene miedo al diálogo, tiene miedo a la palabra, porque tiene miedo a los compromisos”, sentenció Nicolás Maduro.

Además, reiteró que seguirá trabajando para garantizar el bienestar de las venezolanas y los venezolanos. Afirmó que implementará un nuevo sistema económico que vaya de la mano con la resolución de los problemas del pueblo de a pie.

Mientras tanto, informó que la principal tarea que tiene el Gobierno en materia de seguridad consiste en consolidar métodos y mecanismos comunicacionales con el uso de la tecnología de punta que permita a las comunidades y a la ciudadanía en general contar con protección durante las 24 horas del día mediante los cuadrantes de paz.

PROTECCIÓN SOCIAL

Más adelante, el Mandatario informó que 6 millones de familias, cada 21 días, aproximadamente, reciben su mercado de alimentos a un precio justo por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Maduro resaltó que pese a la situación de guerra económica y las sanciones estadounidenses, Venezuela cerró 2017 con 94% de empleo. De ese porcentaje, 90% es formal y protegido con aumentos salariales periódicos.

Otro aspecto que destacó en la entrevista como factores fundamentales para la protección de la familia fue el de las Misiones y Grandes Misiones, sin los cuales, “verdaderamente, la inflación inducida, brutal, que se había instalado en Venezuela, hubiera tenido estragos graves en la vida social de la población”.

Maduro denunció que impedir el acceso a los medicamentos ha sido “una maniobra” de la derecha para perjudicar al sistema de salud primaria, de cobertura directa y gratuita.

“Si Venezuela no tuviera este sistema de salud primaria que llega a todas las comunidades, el 100% de las comunidades no tuviéramos esta guerra contra los medicamentos, la persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen los medicamentos a Venezuela”, dijo.

Enfatizó que en ningún otro país de la región decenas de vidas se salvan mensualmente por la atención de 30 mil médicos integrales comunitarios que promueven la medicina familiar preventiva en barrios del país, junto al 0800SALUDYA para el suministro de medicamentos.

“En los Estados Unidos, quien no tiene dinero no tiene acceso ni a la atención médica ni a las medicinas. Eso no lo dice nadie”, dijo, y comparó que en Venezuela se ofrece gratis una atención en salud con los más altos estándares tecnológicos y clínicos, “pero es sometida a una campaña brutal a partir del sabotaje que nos han hecho del suministro de medicamentos”.

Agregó: “Se tiene que saber en el mundo, Venezuela tiene 20 mil médicos integrales comunitarios en las comunidades del país y tenemos cobertura 100% de la medicina familiar preventiva primaria”.

PUENTE CON EEUU

“Ojalá se pudiera abrir una compuerta del entendimiento con el presidente de EEUU (Donald Trump)”, manifestó el Jefe de estado venezolano.

Expresó que si se topara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la próxima Cumbre de las Américas, le gustaría darle la mano y saludarlo “con respeto”.

“Si se diera la oportunidad (…) de darle la mano y saludarlo con respeto al presidente Donald Trump, yo lo haría, ojalá se diera esa oportunidad”, expresó Maduro durante la entrevista con el documentalista chileno Marco Enríquez Ominami.

VALORES DEMOCRÁTICOS

El general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dirigente de la Revolución Bolivariana ratificó que Venezuela es “un pueblo con profundos valores democráticos, republicanos, y yo formo parte de ese pueblo”.

“Mi educación, mis valores vienen de ese pueblo, de la lucha sindical, de la lucha de barrio, de la lucha estudiantil. Nosotros forjamos nuestro espíritu en la lucha de ideas, forjamos nuestra capacidad política probado siempre en los votos, en los centros estudiantiles, en los sindicatos, ganando y perdiendo elecciones; y luego con el Comandante Chávez desde el año 98”, refirió el Jefe de Estado venezolano.

Al ser consultado sobre el tema de la democracia y el caso de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, el presidente Maduro recordó que ambos dirigentes de la oposición han incurrido en delitos graves. “Uno ha incurrido en delitos graves, 43 muertos, en el llamado al derrocamiento legítimo de nuestro Gobierno, del Gobierno Nacional (López)”.

“Tú me hablas del señor Capriles, el señor Capriles está procesado con pruebas, testigos, hay que decirlo, por actos de corrupción graves, actos de corrupción; junto a colaboradores suyos. Entonces tienen un cheque en blanco, solo por declararse de derecha; u opositores a la Revolución Bolivariana. No. En Venezuela hay plenas garantías”, expresó.

En relación con la convocatoria a las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, recordó: “Yo lo que hice fue uso de mi facultades constitucionales y convocar a unas elecciones populares, libres, secretas, directas, para que el pueblo eligiera una Asamblea Nacional Constituyente para ir a un proceso constituyente, que es donde estamos ahora”.

Destacó que el poder constituyente es plenipotenciario y está por encima de todos los poderes constituidos, “es un debate histórico hermoso, y en Venezuela el poder constituyente se instaló y trajo la paz, trajo la tranquilidad, y además ha sido un poder constituyente que ha promovido un conjunto de elecciones para democratizar el país”.

Ahora bien, indicó que Venezuela vive un momento de renovar la esperanza, los planes, la política para la construcción de un nuevo modelo social y económico en continuidad con el legado del Comandante Hugo Chávez.

“Ya entramos en la onda de la renovación, de los cambios necesarios, de la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo modelo social y, sobre todo, una nueva economía”, expresó el Mandatario.

A su criterio, es momento de renovar todo lo que tenga que ser renovado. “Renovar la esperanza, renovar la política, renovar los planes. Ya lo he demostrado ahora con la creación del Carnet de la Patria, el sistema de bono, el sistema de Misiones y Grandes Misiones, con la creación del petro”, sentenció Nicolás Maduro.

T/ Nancy Mastronardi

F/ Prensa Presidencial

Caracas