Maduro lidera jornada de consolidación de obras junto al poder popular

En el sector La Suiza, parte alta del Barrio San Blas de Petare, se desarrolló una nueva etapa de la Ruta de Consolidación del Sistema de Gobierno Comunal y Popular, encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Durante la actividad, el mandatario recorrió la Comuna Simón Rodríguez para verificar los progresos alcanzados por la organización comunitaria. Allí se formalizó la integración de seis consejos comunales: Simón Rodríguez, Las Pomarosas, La Victoria, Luz y Esperanza, Colinas de San Valentín y Las Margaritas.

Datos del sector:

1.617 familias (4.320 habitantes)

Beneficiarios directos de proyectos seleccionados en las Consultas Populares Nacionales 2025

Entre las obras priorizadas figuran:

Reconstrucción del muro de contención y mejora de la vialidad en Las Pomarosas

Creación de un Centro de Entretenimiento Familiar junto a la Base de Misiones Socialistas

Rehabilitación de aceras y sistemas de aguas servidas

En la Cuarta Consulta Popular, realizada el 23 de noviembre, la comunidad eligió nuevas iniciativas:

Programas de financiamiento para emprendedores

Construcción de vialidad en el Consejo Comunal “Luz y Esperanza”

Estos procesos de participación se replicaron en más de 5.300 circuitos comunales del país, donde los ciudadanos decidieron entre 36.674 proyectos de impacto local.

El presidente Maduro destacó que las consultas representan un avance del poder popular organizado, consolidando el modelo comunal como herramienta de gestión y soberanía. Recordó además que en noviembre se celebró la creación de la comuna número 4.000, hito que calificó como trascendental para la democracia venezolana.

La meta trazada por el Ejecutivo es alcanzar 6.000 comunas consolidadas para el año 2027, fortaleciendo así la participación directa de las comunidades en la vida nacional.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial