Maduro llama a todos los venezolanos a votar el 21 de noviembre

“Yo llamo a todos los venezolanos a votar el 21 de noviembre para fortalecer la democracia, la libertad en Venezuela, y el sistema electoral en el país (…). Con el diálogo y la producción, seguiremos venciendo”, así lo expresó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, durante la jornada de miércoles productivo dedicado a la economía del país.

Desde la Unidad de Producción Agropecuaria “Gran Cacique Yare”, en el estado Aragua, y en compañía de autoridades del Gobierno Bolivariano, el también Jefe de Estado, puntualizó que a pesar de las diferencias políticas, partidistas e ideológicas, “vamos a producir por encima de todo”.

En este sentido, recordó que el 5 de enero se instaló la Asamblea Nacional “y luego de acuerdo a la Constitución de la República, eligió un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y éste convocó a mega elecciones”.

Al respecto, resaltó que más de 70 mil candidatos y candidatas se inscribieron para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. “El que quiera opinar de política y hacer valer su opinión, el 21 de noviembre vaya a votar, vayan a votar, todos y todas”.

Asimismo, exhortó a los venezolanos y venezolanas a votar el próximo 21N “por los partidos y candidatos de su elección, ya habrá campaña electoral, saldrán los candidatos y candidatas”.

El presidente de la tolda roja, aplaudió la decisión del sector opositor del país por “rectificar y me alegra mucho que Henry Ramos Allup, Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales hayan decidido reconocer al CNE y participar en las elecciones del 21 de noviembre, me alegra mucho”.

En este contexto, hizo un llamado a los candidatos y candidatas a trabajar “antes, durante y después del 21N (…), trabajó y más trabajo para tener patria verde, agro ecológica y productiva”.

“Esta es la Venezuela verde, la de verdad, la que se está levantando, en silencio, esta es la Venezuela que no aparece en el New York Times, en Miami Herald, esta es la Venezuela que no aparece en las redes sociales dominantes, esta es la Venezuela invisible de producción, y que yo en cada jornada productiva he asumido la responsabilidad de hacerla visible, la que trabaja la tierra”, destacó Maduro.

T y F/Prensa Presidencial