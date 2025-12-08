Presidente Maduro: Nuestras muchachas del voleibol escribieron una página dorada

“¡Ganamos! Venezuela se cubre de gloria en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, nuestras muchachas del voleibol escribieron una página dorada”, reseñó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su canal de Telegram al celebrar la victoria de las muchachas de la selección nacional de voleibol femenino las cuales se alzaron con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025.

El jefe de Estado resaltó que las venezolanas demostraron el resultado de ocho meses de intensa preparación, sacrificio y un impecable trabajo en equipo. Asimismo, destacó que las atletas venezolanas demostraron «temple, estrategia y corazón» para superar al equipo local, una victoria que «nos llena de emoción y orgullo» a toda la nación.

En su mensaje, el mandatario nacional envió un abrazo y un reconocimiento «a cada jugadora, al cuerpo técnico y a quienes acompañaron este proceso». Además, resaltó que estas campeonas forman parte de una «generación que avanza con resultados, que inspira con su ejemplo y que demuestra que el deporte venezolano tiene presente y futuro».

El triunfo en los Juegos Bolivarianos es la culminación de un proceso que subraya el avance y el futuro del deporte venezolano y la conquista del oro en la disciplina de voleibol femenino no solo celebra un logro deportivo, sino que también resalta la entrega y el sacrificio de las atletas que hicieron vibrar al país con su desempeño en la cancha.

F/VTV