Maduro: No tiene razón el “cartel de Lima” de meterse en los asuntos venezolanos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sentenció este domingo que el autodenominado Grupo de Lima no debe meterse en los asuntos que solo deben ser resueltos por los mismos venezolanos, ante las pretendidas acciones injerencistas.

“No tiene razón el “cartel de Lima” de meterse en los asuntos venezolanos (…) los problemas son distintos, todos tenemos problemas, pero los de cada país los debe resolver su pueblo”, dijo desde las instalaciones de la Academia Militar de Venezuela, a propósito de la celebración del Día Nacional del Deporte.

En declaraciones a periodistas aseveró que el Presidente venezolano lo elige el pueblo a través del voto y no la oligarquía colombiana. “No es Maduro, es un pueblo que está decidido a gobernar, a mandar en este país”.

“En Venezuela sólo la voluntad del pueblo tiene en sus manos la posibilidad de poner o quitar un Presidente, un gobernador, un diputado, un alcalde, un concejal, una Asamblea Nacional”, manifestó.

Ratificó su compromiso como Jefe de Estado de asumir este nuevo período y hacer cumplir la voluntad popular.

“Estamos empezando el año llenos de energía, amor, batallando (…) Este domingo de reyes estamos enviando un mensaje de paz y esperanza al pueblo venezolano, y asumiré la voluntad popular”. expresó.

Apuntó que la Asamblea Nacional (AN) en desacato, no tiene límites en sus fechorías, pues entregar la soberanía del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre y enfatizó que tal acción solo puede ser calificada como traición a la Patria.

Denunció que el recién nombrado presidente de la AN, Juan Giuadó, es un servil del imperio estadounidense, un agente del gobierno de Estados Unidos.

T/CO con información de AVN