Maduro: «Nuestro país está preparado para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta»

Este miércoles, durante un discurso ante una marcha de agricultores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela está completamente preparada para defenderse de cualquier agresión. «Nuestro país está preparado para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta», declaró en respuesta a Donald Trump.

El mandatario instó a los campesinos y pescadores del país estar preparados para «partirle los dientes» a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas rechaza por representar una amenaza y una agresión.

Al describir a la población venezolana como «guerreros y guerreras», subrayó la dualidad del pueblo productor y combatiente: Son manos que empuñan fusiles, tanques y misiles para defender la «tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor».

Frente a la multitud, el mandatario clamó: «Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina». La dura advertencia de Maduro se produjo horas después de un nuevo y significativo movimiento por parte de la administración Donald Trump en el marco de su despliegue militar en el Caribe, justificado bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, el mandatario estadounidense afirmó que su Ejército de EEUU había detenido a un petrolero frente a las costas de Venezuela en un paso más en la escalada de tensión entre ambos países.

«Un petrolero grande, muy grande, el más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que verán más tarde”, según informó Bloomberg.

T/CO