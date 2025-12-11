Maduro: «Nuestro país está preparado para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta»

Este miércoles, durante un discurso ante una marcha de agricultores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela está completamente preparada para defenderse de cualquier agresión. «Nuestro país está preparado para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta», declaró en respuesta a Donald Trump.
El mandatario instó a los campesinos y pescadores del país estar preparados para «partirle los dientes» a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas rechaza por representar una amenaza y una agresión.
La dura advertencia de Maduro se produjo horas después de un nuevo y significativo movimiento por parte de la administración Donald Trump en el marco de su despliegue militar en el Caribe, justificado bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico.