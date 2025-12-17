Maduro ordena afinar plan de combate de cuerpos combatientes de clase obrera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó este martes al ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, y al Estado Mayor Miliciano de la Clase Obrera a realizar una reunión inmediata este miércoles 17 de diciembre de 2025, con el fin de revisar y afinar el plan de combate de los cuerpos combatientes en todo el territorio nacional.

“Quiero que mañana mismo se reúnan y revisen fábrica por fábrica, estado por estado y región por región, todo el plan de combate de los cuerpos combatientes de la clase obrera”, instruyó el mandatario durante un encuentro con el Congreso de la Constituyente Obrera.

Maduro destacó que esta revisión forma parte del fortalecimiento de la estructura defensiva nacional, articulada entre la Fanb y la clase trabajadora organizada.

Casi un millón de milicianos obreros en centros de trabajo

El jefe de Estado informó que los cuerpos combatientes establecidos por la Ley Constitucional de la Fanb se han expandido “prácticamente en toda la estructura económica del país”, integrando a trabajadores y trabajadoras en sus propios centros laborales.

Maduro señaló que esta fuerza constituye un componente clave del Plan Defensivo Nacional Integral de la Patria orientado a garantizar la protección de instalaciones estratégicas y la participación activa del sector productivo en la defensa nacional.

T/UN