Maduro ordena integración de la FANB con estructura comunal en Macarao

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó este lunes la integración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con la estructura comunal en torno a la colina Chuquisaca, ubicada entre los sectores El Volcán y La Guacamaya de Macarao, parroquia Libertador de Caracas.

El objetivo es brindar apoyo técnico y operativo para impulsar el desarrollo y el potencial productivo de la zona.

El mandatario destacó la importancia de que los militares trabajen de la mano con el pueblo. En este sentido, ordenó al personal de la Escuela de Comandos de la Guardia Nacional Bolivariana incorporarse plenamente a la comuna “Por Amor y Lealtad a Chávez”.

“Nuestros militares son emancipadores y libertadores; tienen que estar con el pueblo en todas las circunstancias: trabajando, produciendo y consolidando el poder popular”, expresó Maduro, diferenciando el rol de la FANB de los ejércitos imperialistas.

Asimismo, el Jefe de Estado solicitó al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, convocar una reunión de emergencia con los voceros comunales en un plazo de 24 horas. El propósito es evaluar y diagnosticar los requerimientos necesarios para culminar los proyectos pendientes derivados de las consultas populares nacionales, con especial énfasis en la recuperación de canchas deportivas y en iniciativas vinculadas a la juventud.

Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la articulación entre las instituciones militares y las comunidades organizadas, consolidando el modelo de participación popular en el desarrollo local.

T/CO