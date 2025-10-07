Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

“Soy hombre de fe en la iglesia y en el Señor Jesucristo y tengo fe en que el papa León XIV, como le dije en la carta, ayude a Venezuela a preservar y ganar la paz, la estabilidad”, informó el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.

“El Papa buscará los caminos y esperemos qué iniciativa puede tomar”, dijo el jefe de Estado, durante el segmento Zona Digital de su programa multiplataforma Con Maduro+, al contestar preguntas de la periodista y presidenta de TeleSUR, Patricia Villegas.

El mandatario nacional confirmó que el Máximo Prelado de la Iglesia Católica “abraza a Venezuela con sus palabras y bendiciones” y con la diplomacia del Vaticano facilitará que la nación Bolivariana logre la gran victoria de la paz ante las amenazas militares de Estados Unidos (EE. UU.) contra el pueblo revolucionario.

Considera que el actual prelado católico ha reivindicado la religión con su conducta de equilibrio en una institución tan centenaria como el Vaticano.

“Al Papa le pedí ayuda y sé que lo hizo de manera prudente, porque es un Papa que sabe actuar en la diplomacia”, confió Maduro, al recordar que, gracias a su intervención, se logró el rescate, a la fecha, de 45 niños y niñas que han podido regresar a los brazos de sus madres, padres, abuelos y familiares y se espera que continúe esta ayuda del santo padre.

Igualmente, ha sido factor clave para el rescate de los 252 migrantes injustamente secuestrados en EE. UU. y enviados a El Salvador, a los campos de concentración nazi de Nayib Bukele.

“Fue un milagro rescatarlos, porque los acusaban de terroristas, criminales, de forma infundada”, advirtió, al repudiar que un mandatario salvadoreño haya recreado las imágenes de la Alemania nazi de Hitler contra los judíos, ahora contra trabajadores y jóvenes venezolanos.

“Estos muchachos fueron los primeros secuestrados, les quitaron todas sus propiedades en EE. UU., y los lanzaron a un centro de concentración y tortura, pero los rescatamos gracias al papa León”, reiteró.

F/VTV