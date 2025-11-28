Presidente Maduro: Parroquia 23 de Enero es ejemplo de combate y de victoria

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este jueves una ruta de gobierno en la Comuna Simón Bolívar, en la parroquia 23 de Enero de Caracas, con la finalidad de conocer el avance de las obras desarrolladas por el pueblo que habita en la popular zona de la capital.

A través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram, el jefe de Estado señaló que el 23 de Enero representa un “ejemplo de combate y de victoria. Quien quiera conocer un modelo de democracia directa y verdadera, donde la población tiene la conciencia y el poder, venga… Venezuela está en la capacidad autónoma de sustentar su camino de Paz y trabajo”.

En ese sentido, el mandatario venezolano enfatizó que “Venezuela es el país donde la población humilde tiene la conciencia y el poder”. Además, exhortó a quien quiera conocer este tipo de experiencia de democracia popular y participativa, puede venir con total confianza a la nación.

“Somos el Gobierno más democrático que existe en el planeta Tierra, donde el hombre y la mujer de a pie tienen el poder”, expresó.

F/VTV