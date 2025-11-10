Maduro presenta balance de las asambleas populares y destaca el nacimiento de los CBBI

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ofreció un informe sobre el desarrollo de las Asambleas Populares realizadas el pasado fin de semana, cuyo propósito fue avanzar en la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

El jefe de Estado subrayó la amplia participación ciudadana en estas jornadas.

Los días 8 y 9 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo 145.465 asambleas comunitarias en todo el territorio nacional, con una asistencia promedio de 20 personas por encuentro. Este despliegue organizativo, afirmó, marca el surgimiento de una nueva red de articulación popular desde las bases.

Las actividades continuarán durante los días martes, miércoles y jueves de esta semana, con el objetivo de alcanzar las 264 mil calles del país y consolidar la estructura de los CBBI, que se perfilan como espacios de participación, diagnóstico comunitario y defensa integral.

Reafirmando el legado revolucionario

Durante su intervención, Maduro también reflexionó sobre los principios fundacionales de la Revolución Bolivariana, evocando el pensamiento de Hugo Chávez, Aristóbulo Istúriz y Darío Vivas. Entre los lineamientos destacados, mencionó:

La necesidad de romper con prácticas políticas heredadas del capitalismo, como el caudillismo y la corrupción.

La transformación del PSUV en un partido-movimiento al servicio de las luchas sociales.

El fortalecimiento del PSUV como herramienta de comunicación, agitación y formación ideológica, especialmente entre la juventud.

La consolidación del Poder Popular como eje de nuevas formas de organización revolucionaria.

La creación del Gran Polo Patriótico como estrategia de repolarización política.

Con este proceso, el PSUV busca profundizar su papel como motor de cambio y como estructura que canaliza las demandas del pueblo venezolano.

T/CO