Mandatario Nacional presentó balance del gobierno comunal

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este lunes 8 de diciembre una jornada dedicada al balance del sistema nacional del gobierno comunal. En esta ocasión, la actividad reemplazó su programa semanal, con el objetivo de dar mayor protagonismo al poder popular organizado.

Durante su intervención, Maduro enfatizó que el proyecto político bolivariano no busca reproducir modelos de democracia burguesa ni administrar estructuras heredadas del Estado tradicional. En ese sentido, evocó la consigna del comandante Hugo Chávez, “comuna o nada”, como guía fundamental para la construcción de un Estado democrático de justicia social y de derecho, inspirado en el ideario bolivariano.

El mandatario destacó que diciembre es un mes de reflexión y planificación, señalando que las metas para el año 2026 apuntan a consolidar la independencia, la paz y el desarrollo autosostenido. Subrayó además la importancia de fortalecer la doble soberanía: la nacional y la popular.

Recuerdo del 8 de diciembre de 2012

Maduro también rememoró el mensaje que Chávez dirigió al país en esa misma fecha, hace trece años, cuando regresó de Cuba y entregó su última proclama. Según el presidente, aquel discurso estuvo marcado por el amor y la lealtad hacia el pueblo venezolano, y trazó con claridad el rumbo colectivo hacia el futuro.

Finalmente, Maduro afirmó que ese legado continúa siendo una referencia para las generaciones presentes y venideras, reiterando que las comunas representan el espacio donde se forja una nueva sociedad basada en valores, convivencia y una democracia auténtica.

T/CO