Maduro profundiza cooperación por la cuenca amazónica en reunión con la OTCA

El presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, para fortalecer las alianzas para la preservación de la cuenca amazónica.

La reunión reafirmó el compromiso de Venezuela con la defensa del medio ambiente, en línea con el modelo ecosocialista, y se enfocó en impulsar políticas de desarrollo sostenible y cooperación regional, reconociendo a la Amazonía como un pilar clave para el equilibrio climático del planeta.

Von Hildebrand, reconocido etnólogo, antropólogo y escritor colombiano, ha dedicado décadas a la defensa de los derechos indígenas y la protección de la selva. Fundador de la Fundación Gaia Amazonas y coordinador del programa COAMA, ha liderado iniciativas para crear resguardos indígenas, fortalecer la etnoeducación y consolidar áreas protegidas como el Parque Nacional Cahuinarí.

Entre sus propuestas más destacadas figura el corredor biológico Andes-Amazonas-Atlántico, diseñado para conectar ecosistemas estratégicos en el norte del río Amazonas, promoviendo la conservación y la resiliencia ecológica de la región.

Este acercamiento entre Venezuela y la OTCA abre una nueva etapa de la diplomacia ambiental del país y ratifica su papel activo en la defensa de la Amazonía y en la construcción de un futuro sostenible para las próximas generaciones.

T/CO