Maduro ratifica disposición a dialogar con dirigentes opositores para enfrentar el coronavirus

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó nuevamente su disposición a dialogar con dirigentes de la oposición venezolana para establecer acuerdos en bienestar del pueblo venezolano ante el covid-19.

Durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, encargó al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, representante del Gobierno nacional para el diálogo, hacer las gestiones pertinentes.

“Nicolás Maduro está listo para sentarse a hablar con la oposición , o con parte de ella, con quien quiera hablar. Estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores que quieran conversar sobre la pandemia del coronavirus, los cuidados a nuestro pueblo y llegar a acuerdos con ellos en función de los intereses nacionales”, señaló.



En ese sentido, el mandatario nacional respondió al planteamiento del dirigente de derecha Henrique Capriles sobre la necesidad de establecer acuerdos entre ambos sectores ante la situación que afronta Venezuela a consecuecia del coronavirus.

“Te dejo la pelota en tu campo, voy como Nicolás Maduro, ustedes dicen que no me reconocen (como Presidente de la República), no me importa que no me reconozcan. Lo que importa es que trabajemos por Venezuela, nos pongamos de acuerdo para que se levanten las sanciones a Venezuela. Que ustedes cesen en la conspiradera y la búsqueda de violencia y terrorismo”, argumentó.

También invitó a Henry Ramos Allup y Manuel Rosales a sumarse al diálogo en conjunto con los representantes opositores en la Mesa de Diálogo Nacional que fue instalada a finales del año 2019 y que ha mostrado resultados de los acuerdos políticos este primer trimestre de 2020.

Nunciatura Apostólica

El presidente Maduro propuso que la Nunciatura Apostólica preste un espacio en su sede para “un encuentro con estos factores de la oposición y todos los que se quieran sumar a una mesa nacional para la protección de la salud en Venezuela» que hasta la fecha registra 106 casos de contagios por coronavirus y de los cuales 15 están en recuperación.

T/Freidder Alfonzo

F/Archivo