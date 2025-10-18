Maduro rechaza rumores de división en el liderazgo político difundido por Miami Herald

Durante el acto de apertura de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo «Oscar López Rivera», el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó su intervención para responder a informaciones que intentan generar percepciones de fractura dentro del liderazgo político venezolano.

El mandatario hizo referencia a una publicación proveniente de medios estadounidenses, específicamente del diario Miami Herald, que sugería tensiones internas en el oficialismo.

Maduro desestimó estas afirmaciones, calificándolas como intentos fallidos de crear intrigas: «Pretendieron crear una intriga, que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Mira, eso no lo creyó nadie, eso es sencillamente imposible».

Reafirmó que la unidad dentro del liderazgo político se mantiene firme, basada en el compromiso con la historia, el pueblo y el futuro del país: «Estamos unidos en el amor más grande por nuestra historia, por nuestro pueblo, y por el futuro y la esperanza de Venezuela».

Mauro rechazó las versiones que apuntan a una supuesta división, reiterando que su prioridad sigue siendo el trabajo y la producción nacional.

