Maduro relanza la Gran Misión Negro Primero con entrega de obras en Fuerte Tiuna

Como parte del obratón, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles el relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, iniciativa orientada al fortalecimiento de las instituciones de formación militar.

Desde las instalaciones del Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, ubicado en Fuerte Tiuna, Caracas, el mandatario destacó la entrega de más de 20 mil obras de infraestructura, entre ellas aquellas vinculadas a los circuitos comunales que forman parte de esta misión, cuyo objetivo es brindar protección integral a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Durante su recorrido, Maduro subrayó la importancia de consolidar la educación militar en el nivel medio, y solicitó al ministro del Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, la rehabilitación de espacios deportivos en el liceo. “Es fundamental seguir fortaleciendo esta estructura educativa”, afirmó.

El presidente también hizo entrega de diversas obras de recuperación en el liceo, que actualmente alberga a 547 estudiantes. Entre las mejoras destacan nuevas canchas deportivas, una biblioteca renovada, un comedor ampliado y laboratorios completamente equipados.

Además, resaltó los valores que deben prevalecer en estas instituciones: disciplina, obediencia, honor y subordinación, todos atravesados por un principio esencial: el amor a la patria. “Los liceos militares deben ser ejemplo de formación y de construcción del máximo valor que puede tener un venezolano: el amor por su identidad, su historia y su tierra”, expresó.

Maduro también recordó que el Liceo Militar Ezequiel Zamora ha sido escenario de importantes actividades académicas y militares, como las Olimpiadas de Robótica Creativa celebradas en agosto de 2025, y las Jornadas de Instrucción realizadas en junio y octubre del mismo año.

T/CO con información de Prensa Presidencial