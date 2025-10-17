Presidente Maduro responde a “fake news”: Alto mando político militar está unido y resteado

«Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias; hoy, el alto mando político militar de la Revolución Bolivariana está más unido y resteado que nunca en defender nuestra patria, imbéciles», expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria.

La declaración del jefe de Estado responde a una serie de «fake news», generadas por medios internacionales y nacionales que, mantienen la guerra psicológica contra el pueblo venezolano para desestabilizar y crear zozobra, que está asociada con intereses del Gobierno norteamericano.

Vale resaltar que recientemente el diario norteamericano, Miami Herald, publicó un fake news en el que asegura que la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez habría negociado con Estados Unidos un gobierno de transición sin el presidente, Nicolás Maduro, noticia del cual se hicieron eco los medios internacionales que están contra el Gobierno venezolano.

En ese sentido, Rodríguez se refirió «al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano», que «no tienen ética ni moral» por favorecer exclusivamente “la mentira y la carroña». A su vez, la vicepresidenta Ejecutiva negó rotundamente lo publicado en la supuesta investigación reseñada por el medio de comunicación.

F/VTV