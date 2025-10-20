Maduro: Somos una tierra consagrada por dos santos cuya luz nos guía hacia la paz duradera

“La Paz es nuestro derecho y destino. Somos una tierra bendita, ahora consagrada por dos santos nacidos del corazón del pueblo. Que su luz nos guíe hacia la Paz verdadera y duradera”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al difundir en sus redes sociales, el nuevo capítulo de Súper Bigote.

En la popular serie animada, el poderoso personaje afirmó que la nación es un territorio de paz que está de júbilo por la canonización realizada en El Vaticano, del siempre santo médico de los pobres, doctor José Gregorio Hernández, y la sierva de Jesús, la madre Carmen Rendiles.

Este júbilo recordó, se extenderá este lunes 20 de octubre, con la declaratoria presidencial de Día No laborable, para que la familia venezolana concurra a los centros de oración, plazas públicas y espacios dedicados a nuestros santos, en la programación de estas fechas.

En las excelentes imágenes de la serie del superhéroe venezolano, se reafirmó que Venezuela no quiere guerra ni confrontación, y reivindica la paz como derecho, como camino para la tierra bendita de Venezuela, ahora consagrada por dos santos que nacieron del corazón del pueblo.

Concluyó el Mandatario Nacional que nuestras dos figuras celestiales nos guían a la paz verdadera, la que se construye con amor, justicia y unidad. “¡Venezuela es y seguirá siendo un territorio de Paz! Celebramos con orgullo la canonización de San José Gregorio Hernández y la Santa Carmen Rendiles. ¡Santos del Pueblo!”, concluyó en su mensaje.

