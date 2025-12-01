Maduro: Venezuela avanza como potencia soberana y socialista

“Pese a las circunstancias que nos toca vivir, jamás nos sacarán del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. Se construyó la nueva economía productiva”, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacando los avances del país en su desarrollo económico y social.

En el marco de la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales, el mandatario señaló que Venezuela se proyecta como una nación fuerte y autónoma: “Venezuela está destinada a ser una ‘potencia, soberana y socialista de aquí a todo el siglo y más (…) Hemos ido perfeccionando la construcción del poder nacional (…) se está construyendo un poder nacional destructible; el poder de la nueva economía que ha vencido al bloqueo y las sanciones y debe seguir avanzando en la estabilización todos sus niveles’”.

El presidente resaltó además el carácter pacífico y soberano del país: “No nos metemos con nadie en este mundo, que no se metan con Venezuela ¿Ustedes nos han visto amenazar a otros países?”.

Maduro enfatizó que la consolidación de la economía productiva, junto con la participación de las comunidades y la organización cívico-militar, son pilares fundamentales para la construcción de un país soberano, socialista y en paz.

T/CO