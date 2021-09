Maduro: Venezuela está lista para debatir sobre democracia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó este sábado que la Patria de Bolívar está preparada para debatir sobre el concepto de democracia, esto ante declaraciones de los presidentes de Paraguay, Mario Abdo, y de Uruguay, Luis Lacalle, sobre asuntos internos de Venezuela.

“Creemos profundamente en el diálogo de diversos y yo le digo al Presidente de Paraguay ponga usted la fecha, el lugar y la hora para dar un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela, en América Latina, estamos listos para darlo”, afirmó el Mandatario venezolano en respuesta a las declaraciones de su homólogo paraguayo.

También le planteó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como anfitrión de la cumbre, fijar la fecha para deliberar sobre democracia, libertad, resistencia, revolución, neoliberalismo y de otros temas en transmisión abierta a los pueblos o en privado, como sea planteado.

“Dijo alguno de los presidentes (presentes en la cumbre) que no debemos constituir clubs ideológicos, no debemos ideologizar las políticas internacionales, lo aprendí como canciller y ¿Saben quién me lo enseñó? Hugo Chávez”, señaló.

La política internacional, prosiguió Maduro, debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad y de la región. “Debemos pasar la página del divisionismo, que se insertó en América Latina, del acoso a la Revolución Bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la nicaragüense”, aseveró.

“No vinimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, el diálogo y la unión”, subrayó.

#VIDEO 📹 | Mandatario venezolano @NicolasMaduro responde a los presidentes de Uruguay y Paraguay y los reta al debate sobre democracia en la VI Cumbre de la #CELAC #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/77cOIQVRJy — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) September 18, 2021

Sobre la Celac

Durante su intervención en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se desarrolla en México, el Jefe de Estado venezolano recordó el proceso de creación de este organismo continental con las acciones de los expresidentes de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva; de México, Felipe Calderón y de Venezuela, el comandante Hugo Chávez.

Recalcó que fue el presidente Lula Da Silva quien el 17 de diciembre de 2008 convocó en Salvador de Bahías para la primera cumbre. Posteriormente el expresidente de México, Felipe Calderón, hizo la invitación para el 23 de febrero de 2010 en Cancún y que finalmente el 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas con el comandante Chávez de presidente se fundó la Celac.

“Con el comandante Hugo Chávez, ¿Todos recordamos a Chávez verdad? Comandante revolucionario, con quien se fundó la Celac”, enfatizó.

