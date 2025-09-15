Maduro: Venezuela libra una batalla por la verdad para preservar la paz

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Venezuela enfrenta una gran batalla por la verdad para garantizar la paz, en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante un encuentro con periodistas internacionales y de medios nacionales, destacó la vocación pacifista del país y llamó a los medios a mostrar la realidad nacional con “esfuerzo ético”.

Maduro subrayó que Venezuela ha salido adelante “con gran esfuerzo” y recordó el legado libertario de Simón Bolívar. “Somos un pueblo pacífico, rebelde y libertario”, afirmó.

T/CO