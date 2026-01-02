Maduro: Venezuela logra un crecimiento de su economía en América Latina y el Caribe

En una entrevista exclusiva concedida al periodista Ignacio Ramonet, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó que el país ha alcanzado su segundo año consecutivo liderando el crecimiento de la economía real en América Latina y el Caribe.

Basado en el reciente informe de la Cepal que estima una expansión del 9% para el cierre de 2025, el Jefe de Estado calificó este fenómeno como un «milagro económico» y espiritual, fruto de la resistencia del pueblo venezolano frente al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos.

El Mandatario subrayó que la Nación suma ya veinte trimestres continuos de recuperación desde el despegue registrado en 2021, demostrando la eficacia de un modelo de producción propio e independiente.

Durante el diálogo, desarrollado en un ambiente de cercanía junto a la Primera Dama, Cilia Flores, y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, el Presidente explicó que la clave del éxito reside en la Agenda Económica Bolivariana y sus motores productivos.

«Diseñamos un plan de motores para que cada uno comenzara a andar con su propia fuerza, motores de raíz venezolana pertinentes a nuestra realidad», precisó el Mandatario, quien recordó que incluso en los momentos más críticos de la pandemia se idearon métodos como el 7×7 que permitieron el renacer de la actividad nacional. Para el Jefe de Estado, este crecimiento representa la victoria del espíritu emprendedor de la familia venezolana que supo reinventarse desde los negocios más sencillos hasta las grandes industrias.

Finalmente, el presidente Maduro enfatizó que Venezuela ha logrado romper con el modelo histórico rentista petrolero que durante décadas deformó la economía nacional. Resaltó que, a pesar de la pérdida del 99% de los ingresos petroleros producto de las sanciones, el país ha logrado producir sus propios alimentos, tales como carne, leche, maíz y arroz, garantizando la soberanía alimentaria.

«Nosotros elegimos construir las bases para romper el rentismo y construir nuestro propio modelo», sentenció, asegurando que lo que crece hoy es una «economía real» que produce bienes, servicios y riqueza colectiva, consolidando una fase avanzada de desarrollo que asombra positivamente a la comunidad internacional.

T y F/Prensa Presidencial