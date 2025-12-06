Maduro: «Venezuela no es ni ha sido una amenaza para EE. UU.», es «esperanza» para América

En el marco de la inauguración de la Academia de Servicio de la Policía Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro reafirmó que Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del continente, sino que constituye un factor de estabilidad y esperanza para la región.

El mandatario reiteró que durante veintidós semanas consecutivas el país ha sido objeto de “amenaza y agresión imperialista, ilegal, desproporcional e innecesaria”, en abierta contradicción con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

En este sentido, el jefe de Estado calificó a las de Washington como “absolutamente desproporcionales, acciones extravagantes e innecesarias”, subrayando que Venezuela “no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos y Norteamérica». Enfatizó que, por el contrario, Venezuela es «garantía de seguridad de todo el continente americano» y un proyecto de esperanza para los pueblos que defienden su soberanía y derecho a la paz.

T/Agencia