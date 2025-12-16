Maduro: «Venezuela tiene 25 semanas enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional»

El presidente Nicolás Maduro aseguró este martes que Venezuela ha demostrado su «poder verdadero» y su fortaleza al enfrentar y derrotar una «campaña de agresión multidimensional» sostenida durante 25 semanas por parte de Estados Unidos.

«Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional», sentenció Maduro, añadiendo que esta campaña «va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo, y que tiene múltiples formas de acción».

Durante su intervención en el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, el mandatario nacional afirmó que el país no solo ha resistido, sino que ahora está preparado para profundizar y acelerar la transformación social. «Venezuela ha demostrado ser un país fuerte, y estamos preparados para acelerar la marcha de una Revolución profunda que le dé el poder al pueblo de forma completa y sin intermediarios», agregó.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas, en la que han sido asesinadas más de 70 personas.

Washington, que también ha acusado sin pruebas al presidente Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico, anunció posteriormente la operación «Lanza del Sur», con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a Estados Unidos «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Como parte de estas acciones, más recientemente, el 10 de diciembre, fuerzas militares asaltaron violentamente una embarcación del comercio lícito de petróleo, acto que, como las agresiones anteriores en el Caribe, ha sido denunciado por el Ejecutivo frente a instancias internacionales.

T/CO