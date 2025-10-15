Maestro del ajedrez dicta cátedra en el país

Leontxo García, asesor principal de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para ajedrez educativo, visitó Venezuela como parte de una gira por Sudamérica destinada a promover el valor del ajedrez como herramienta educativa, social y de desarrollo cognitivo.

Durante su permanencia en el país, García sostuvo un encuentro con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, donde conversaron sobre la importancia de fomentar el ajedrez como disciplina de agilidad mental entre la juventud venezolana.

El destacado experto celebró la disposición de las autoridades nacionales hacia el impulso de este deporte. “Comprobé con gran satisfacción que el ministro de deportes de Venezuela, y otras instituciones del gobierno, están muy sensibilizados hacia la necesidad de fomentar y promover un juego que enseña a pensar y cuyas virtudes pedagógicas están ampliamente avaladas por la ciencia y por largas experiencias internacionales”, afirmó García.

El también reconocido y prestigioso periodista español destacó que el ajedrez no solo estimula el pensamiento lógico y la creatividad, sino que contribuye al desarrollo emocional y académico de los estudiantes.

“Aquellos alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa, mejoran su inteligencia, incluida la inteligencia emocional, que es fundamental en la educación del siglo XXI. Además, incrementan su rendimiento académico, especialmente en matemáticas y comprensión lectora”, subrayó.

La visita de García a Venezuela incluyó un ciclo de conferencias bajo el título “Magnus Carlsen, como educar a un genio”, organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA) en el marco de su 90º aniversario.

