Maestro español de billar trae su sabiduría para la selección nacional de esta disciplina

En el Salón Morochito Rodríguez del IND se llevó a cabo la presentación oficial del experimentado maestro español de Billar, José María Quetglas, como parte de un cuerpo de preparadores de la selección nacional de esta disciplina.

Quetglas fundó la primera escuela de billar oficial en España y recibió el premio al mérito deportivo de su país. Actualmente es Director Técnico de la Real Federación Española de Billar.

Capacitación de primera

En el evento estuvo presente la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, Maria Soto quien expresó que la presencia de José María Quetglas es un orgullo para el deporte venezolano, para el billar venezolano y que con sus conocimientos van a poder aprender y capacitarse más en la disciplina.

«Esperemos que la llegada del profesor José María Quetglas implante más amor y cariño a esta disciplina de lo que ya ustedes tienen para que se masifique y se creen más herramientas para mejorar el billar que esperemos sea olímpico pronto», añadió Soto.

A su vez, la viceministra de Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte, Karla Luna, comentó que espera que la experiencia y el conocimiento de Quetglas le dé las herramientas necesarias para que los billaristas nacionales tenga más formación y logros internacionales.

«Queremos que la visita de este gran entrenador español, cree las bases para capacitar y formar a más atletas, siendo ustedes con su disposición y amor por el billar los que hagan que nuestro país sigan teniendo éxitos», recalcó Luna.

Segunda visita

El presidente de la Federación Venezolana de Billar, Eduardo Robayo, destacó que Quetglas no es la primera vez que viene al país, pues hace 20 años también aportó su sabiduría para darle un valioso impulso al billar nacional.

«La visita del doctor José María representa grandes recuerdos para Venezuela, pues contribuyó a que se dejará de lado la creencia que hay sobre este deporte, y nos enseñó que el billar también tiene valores», subrayó Robayo.

Calidez humana

Uno de los objetivos del español es que se entienda la identidad que cada atleta debe tener sobre la práctica del billar y la importancia de la disciplina en el mundo.

«Es un verdadero honor estar aquí, y es un motivo para seguir creyendo en las nuevas generaciones de este deporte, una disciplina que amo y que para mí siempre se puede mejorar más», expresó Quetglas.

Asimismo, recordó que en su primera estadía en Venezuela contribuyó a la planificación y en la creación de nuevas herramientas para la formación de la disciplina, y agradeció el recibimiento.

«Venezuela es un gran país que se vuelca al deporte, y que cree en sus valores en sus costumbres, y no ha cambiado esa calidez que consigo en su gente, muchas gracias por la receptividad», apostilló.

