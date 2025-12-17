Maestros Bolivarianos repudiaron amenazas de EEUU contra nuestro país y ratifican su compromiso con la defensa de la Patria

El Movimiento de Maestros Bolivarianos repudió, de manera enérgica, a las recientes amenazas del imperialismo norteamericano contra nuestro país y reiteró su compromiso con la independencia y soberanía de Venezuela.

A través de un comunicado divulgado este miércoles, los docentes ratificaron su compromiso con la educación de los niños, niñas y jóvenes venezolanos en cualquier circunstancia a la parte que enfatizaron que la formación en el país está del lado de la emancipación, de la soberanía y de la consolidación de los ideales de justicia, paz y seguridad.

A continuación el comunicado íntegro:

El Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos, desplegado en todo el territorio nacional, manifiesta su enérgico rechazo ante las amenazas insolentes del imperialismo y reafirma su compromiso con la libertad, la independencia y la soberanía de nuestra Patria.

Las pretensiones del imperialismo estadounidense de bloquearnos económicamente para robar nuestras riquezas naturales, utilizando sus fuerzas militares, encontrarán en los herederos de Bolivar y de Simón Rodríguez las mismas respuestas que históricamente nos han hecho vencedores de imperios.

Nuestro Movimiento, ratifica su compromiso con la educación de los niños, niñas y jóvenes venezolanos en cualquier circunstancia, y nuestra disposición a la defensa decidida de nuestro país en cualquier coyuntura y contra cualquier enemigo.

Nuestro Movimiento hace un llamado a todas las organizaciones y asociaciones de educadores del mundo a rechazar las agresiones contra la Patria de Bolivar que son contra la América toda.

Nuestro Movimiento, expresa a las familias y comunidades venezolanas la convicción de que la educación venezolana, sus maestras y maestros siempre estarán del lado de la emancipación, de la soberanía y de la consolidación de los ideales de justicia, paz y seguridad para todas y todos.

¡Que Viva la Patria! ¡independencia y Soberanía, VENCEREMOS!

Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos

REDACCIÓN MAZO