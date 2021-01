Magallanes logró puesto en la postemporada

Los Navegantes del Magallanes avanzan a las semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras dejar en el terreno 6-5 a los Tiburones de La Guaira, en juego disputado este domingo en una doble tanda en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, reseñaron medios deportivos.

Los escualos que amenazaron con barrer esta doble cartelera para tener opción de acceder a la postemporada, se llevaron el primer choque tras vencer 5-4 a los del cabriales, pero en el segundo cotejo los dirigidos por Carlos García no estaban dispuestos a postergar más su celebración y se fajaron en un reñido encuentro ante los litoralenses para derrotarlos.

Los salados que mantenía la fuerte convicción de lograr la proeza de colarse entre los cuatro mejores del torneo, salió agresivo fabricando tres de sus cinco anotaciones en los tres primeros innings.

Se adelantaron en el segundo acto con sencillo de Jairo Pérez, que empujó a Danry Vásquez. Posteriormente, con las bases llenas, Teodoro Martínez soltó rodado en el cuadro, que sirvió para que Daniel Mayora se engomara desde la antesala.

Los turcos no les dejarían la tarea sencilla a los escualos y, con el objetivo claro de llegar a las semifinales, de manera inmediata reaccionaron con una rayita en la baja de la segunda entrada, que llegó en las piernas de Alberth Martínez, tras boleto de Cade Gotta con las almohadillas repletas de navegantes.

La Guaira volvió a recuperar la ventaja de dos carreras, gracias a un cuadrangular de Vásquez, entre el jardín central y el derecho.

Sin embargo, los eléctricos nuevamente colocaron el desafío por una anotación en el cierre del tercer inning, tras un elevado de sacrificio de Martínez, que trajo a la goma a Reynaldo Rodríguez desde la tercera base.

Luego de un episodio en blanco, en el quinto acto regresaron las carreras. Primero Tiburones, con su fe intacta de asaltar el segundo puesto de la División Central, volvieron a tomar ventaja de dos, producto de un sencillo y doble seguidos de José Martínez y Vásquez, respectivamente.

No obstante, la nave salió a flote en la parte baja de esa misma entrada, para voltear el choque y estar arriba por primera vez en la doble jornada. El rally inició con corredores en la segunda y primera base, y Martínez dando indicios de ser héroe con un doble que remolcó a Leonardo Reginatto. Seguidamente, en un turno muy peleado, Jackson Valera hábilmente dio un hit al jardín central, que empujó a Carlos Pérez y Martínez, certificando la remontada naviera.

A falta de tres outs para obtener el boleto a la próxima ronda, el manager Carlos García llamó a su cerrador Jorge Rondón, segundo en rescates de la campaña con siete, para lograr dicho objetivo. No obstante, los litoralenses empeñados a no rendirse, iniciaron el último inning con sencillo de Heiker Meneses que, inmediatamente pasó a la intermedia por balk del lanzador, y terminó anotando por un doble del “Cafecito” Martínez. A pesar del empate, Rondón no permitió que el barco se hundiese e hizo batear para doble play a Pérez con las bases llenas y un out.

Finalmente, Magallanes celebraría su pase a la postemporada tras un imparable de Martínez a la pradera izquierda que sirvió para empujar la carrera del triunfo naviero y desatar la algarabía en el parque valenciano.

