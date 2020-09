Malena González: “Me gusta dar el 200% en todo”

Es la protagonista de la cinta venezolana Conejo, dirigida por Carla Forte

Desde que conocemos a Malena González, las tablas, el cine y la televisión prácticamente son sus hogares, y se desempeña muy bien en cada una de estas áreas. Prueba de ello es que viene de ganar como mejor actriz en el Festival de Cine de Mar de Uruguay 2020 por su papel de una histriona que soporta la presión del director en una obra para que se vea contundente, lo que logra en Conejo, dirigida por Carla Forte, cinta que ahora participará en el Festival de Cine Venezolano, vía online, del 11 al 13 de este mes.

-¿Te sorprendió el premio?

-Sí. Y es doblemente emocionante porque esta es la primera vez que protagonizo un largometraje y también participo como productora. Fue una película muy exigente, que tuvo unos días de rodaje muy duros en la Habana, Cuba, con muchísimas exigencias, pero que también para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi carrera.

-¿Son importantes los premios? ¿O solo levantan el ego?

-Es importante, es la confirmación de que vas por buen camino y que al público, que en definitiva es quien tiene la última palabra, le gusta lo que haces. Pero lo realmente importante de esto, es tomarlo con humildad y reconocerlo como un empuje a seguir adelante, mejorando cada día.

-Fue un papel exigente…

– Sí. Interpreto a una actriz de teatro que soporta la presión del director de la obra para que ella logre entrar en la piel del personaje. La hace pasar por unas pruebas que llegan a ser hasta humillantes. Al final nos confundimos como espectadores entre la ficción y la realidad, entre el personaje de la actriz y el mundo muy particular que se crea en la experiencia del montaje de la obra.

-Se ve la compenetración…

-Como actriz esto representó un gran reto para poder personificar estas distintas capas de la vida de este personaje y la delgada línea que los separa. Lo importante es que conté con una gran directora (Carla Forte) y un gran equipo que me llevaron de la mano

-Televisión, cine y teatro, ¿cuál medio te atrapa más?

La verdad es que a mí me gusta la actuación en cualquiera de sus formas. He tenido la fortuna de trabajar en teatro, en cine y TV, haciendo comerciales, doblajes, teatro infantil, caracterizaciones, así que he experimentado mi carrera en distintos medios y formas de actuación. ¡Todas me encantan!

-Pero has hecho más cine en los últimos tiempos…

-Sí. El cine ha sido mi amor los últimos años, me tiene completamente atrapada, lo disfruto muchísimo. Saber que el trabajo queda disponible en el tiempo para verlo cuando quieras, tener la experiencia de trabajar con gente con carreras muy ricas y diversas , poder ir a festivales internacionales, ver tu película subtitulada en otros idiomas y que la gente tenga la misma reacción y conecte emocionalmente es maravilloso.

-Eres muy perfeccionista. Además produces. ¿No te causa estrés este “flagelarse” artísticamente?

-No siento que sea un “flagelarse”, pero ahora que lo dices, tiene sentido. ¡Jajajaja!. La verdad es que para que una carrera artística sea longeva y sólida, tienes que ser más que un artista, tienes que ser un gerente, y yo naturalmente siempre he producido. Me gusta dar el 200% en casi todo lo que hago, y si puedo conseguir que un proyecto tome más fuerza y se consolide más rápido, pongo lo mejor de mí para que eso suceda. No le tengo miedo al trabajo duro. Al contrario, me llena mucho.

-¿Está en tus planes dirigir?

-Claro que sí, ese es uno de mis sueños. No de inmediato, pero en algún momento quiero también dirigir. Eso sí, tengo que prepararme para eso, no me lo tomo a la ligera. El trabajo de un director es tan complejo, porque tiene en sus manos la responsabilidad de prácticamente todos los aspectos de un proyecto. La actuación es mi gran pasión, pero explorar otras facetas me encanta, me nutre, me hace desarrollarme y crecer más, porque además me gusta experimentar y ponerme en otros zapatos. La vida es eso, experimentar y siento que profesionalmente debo retarme.

-Tu carrera ha sido prácticamente internacional…

-Y el aprendizaje es incalculable. El tener que adaptarme a diferentes culturas, estilos y formas de trabajar ha impactado en todos los aspectos de mi vida, que llevado a la actuación ha sido como estar interpretando diferentes roles todo el tiempo. Compartir con gente de gran trayectoria, conocer de cerca esas diferentes formas me han ayudado a crecer como actriz, a ser más crítica con mi trabajo y los trabajos que me ofrecen… Y a ser mejor ser humano, más humilde y centrada.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Cortesía MG

Caracas