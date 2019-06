Mañana comienza la Copa América Brasil 2019

Con el encuentro entre Brasil y Bolivia mañana se inicia la XLVI edición de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, en el que participarán 10 equipos del continente más dos invitados de otras confederaciones: Catar y Japón.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela, además de los invitados, se enfrentarán en el territorio brasileño hasta hasta el 7 de julio, cuando se juegue la final en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La Vinotinto debutará en Porto Alegre, Brasil, donde enfrentará a su similar de Perú el sábado 15 en la tarde. Seguirá el juego Argentina-Colombia. La selección nacional integra el Grupo A. Completará la primera ronda de la Copa América con par de enfrentamientos ante Brasil y Bolivia, pautados para el 18 y 22 de junio, respectivamente.

La oncena dirigida por Rafael Dudamel viene de cumplir una ronda de encuentros amistosos, que cerró con balance de una victoria (3-0 ante EEUU), un empate (1-1 ante Ecuador) y una derrota (3-1 ante México). Este evento servirá de termómetro para la oncena venezolana, sobre todo de cara a las eliminatorias para el Mundial Catar 2022.

CON MATURANA

Por otra parte, el colombiano Francisco «Pacho» Maturana, recordado por clasificar en dos ocasiones a Colombia en una Copa del Mundo, se integró a la selección venezolana de fútbol bajo el cargo de asesor técnico.

El estratega, quien se unió a la Vinotinto en la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos, antes del encuentro contra Estados Unidos, acompañará al cuerpo técnico venezolano en la Copa América Brasil 2019 y en el Mundial Catar 2022.

Maturana, quien compartió con el seleccionado Sub-20 en enero pasado, tiene en su haber un título de Copa América con Colombia, en 2001, así como experiencias destacadas al frente de los conjuntos nacionales de Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago. En clubes, «Pacho» Maturana dirigió al Atlético de Madrid y Valladolid (España) Al-Hilal FC (Arabia Saudita), Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Colón (Uruguay), Millonarios FC, América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional (Colombia).

LAS 12 NÓMINAS

VENEZUELA

DT: Rafael Dudamel (VEN). Porteros: Wuilker Fariñez (Millonarios/COL), Rafael Romo (Apoel Nicosia/CYP) y Joel Graterol (Zamora FC/VEN). Defensores: Yordan Osorio (Vitoria Guimaraes/POR), Jhon Chancellor (Al-Alhi/QAT), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona/ESP), Ronald Hernández (Stabaek/NOR), Rolf Feltscher (LA Galaxy/USA), Roberto Rosales (Espanyol/ESP) y Luis Mago (Palestino/CHI). Mediocampistas: Tomás Rincón (Torino/ITA), Júnior Moreno (DC United/USA), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira/VEN), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe/COL), Yangel Herrera (Huesca/ESP), Darwin Machís (Cádiz/ESP), Jhon Murillo (Tondela/POR), Juan Pablo Añor (Huesca/ESP), Jefferson Savarino (Real Salt Lake/USA) y Yeferson Soteldo. Delanteros: Salomón Rondón (Newcastle/ENG), Josef Martínez (Atlanta United/USA) y Fernando Aristeguieta (Morelia/MEX).

BRASIL

DT: Tite (BRA). Porteros: Alisson (Liverpool/ENG), Cássio (Corinthians/BRA), Ederson (Manchester City/ENG). Defensas: Alex Sandro (Juventus/ITA), Marquinhos (París SG/FRA), Thiago Silva (París SG/FRA), Dani Alves (París SG/FRA), Éder Milithão (Oporto/POR), Fagner (Corinthians/BRA), Filipe Luís (Atlético de Madrid/ESP), Miranda (Inter de Milán/ITA). Centrocampistas: Allan (Nápoles/ITA), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Casemiro (Real Madrid/ESP), Fernandinho (Manchester City/ENG), Lucas Paquetá (Milan/ITA). Delanteros: David Neres (Ajax/NED), Everton (Gremio/BRA), Roberto Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Jesús (Manchester City/ENG), Willian (Chelsea/ENG), Richarlison (Everton/ENG).

BOLIVIA

DT: Eduardo Villegas (BOL). Arqueros: Carlos Lampe (San José/BOL), Rubén Cordano (Blooming/BOL) y Javier Rojas (Nacional Potosí/BOL). Defensas: Saúl Torres (Nacional Potosí/BOL), Luis Haquin (Puebla/MEX), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero/BOL), Diego Bejarano (Bolívar/BOL), José María Carrasco (Blooming/BOL), Marvin Bejarano (The Strongest/BOL), Roberto Fernández (Blooming/BOL) y Adrián Jusino (Bolívar/BOL). Volantes: Alejandro Chumacero (Puebla/MEX), Erwin Saavedra (Bolívar/BOL), Leonel Justiniano (Bolívar/BOL), Samuel Galindo (Always Ready/BOL), Raúl Castro (The Strongest/BOL), Paul Arano (Blooming/BOL), Diego Wayar (The Strongest/BOL), Fernando Saucedo (Wilstermann/BOL). Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang/CHN), Leonardo Vaca (Blooming/BOL), Gilbert Álvarez (Wilstermann/BOL) y Rodrigo Ramallo (San José/BOL).

PERÚ

DT: Ricardo Gareca (ARG). Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima/PER), Patricio Álvarez (Sporting Cristal/PER), Carlos Cáceda (Melgar/PER). Defensas: Luis Advíncula (Rayo Vallecano/ESP), Aldo Corzo (Universitario/PER), Carlos Zambrano (Basilea/SUI), Alexander Callens (New York City/USA), Anderson Santamaría (Atlas/MEX), Luis Abram (Vélez Sarsfield/ARG), Miguel Araujo (Talleres/ARG), Miguel Trauco (Flamengo/BRA). Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal/PER), Christofer González (Sporting Cristal/PER), Renato Tapia (Willem II/NED), Yoshimar Yotún (Cruz Azul/MEX), Edison Flores (Monarcas Morelia/MEX), Josepmir Ballón (Universidad Concepción/CHI), Christian Cueva (Santos/BRA). Delanteros: Andy Polo (Portland Timbers de Estados Unidos), André Carrillo (Al-Hilal de Arabia Saudita), Paolo Guerrero (Internacional de Brasil), Jefferson Farfán (Lokomotiv de Rusia) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders de Estados Unidos).

ARGENTINA

DT: Lionel Scaloni (ARG). Arqueros: Agustín Marchesín (América/MEX), Franco Armani (River Plate/ARG), Esteban Andrada (Boca Juniors/ARG), Defensores: Juan Foyth (Tottenham/ENG), Renzo Saravia (Racing/ARG), Nicolás Otamendi (Manchester City/ENG), Germán Pezzella (Fiorentina/ITA), Ramiro Funes Mori (Villarreal/ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax/NED), Marcos Acuña (Sporting/POR), Milton Casco (River Plate/ARG). Volantes: Leandro Paredes (París SG/FRA), Guido Rodríguez (América/MEX), Giovani Lo Celso (Real Betis/ESP), Roberto Pereyra (Watford/ENG), Rodrigo De Paul (Udinese/ITA), Guido Pizarro (Tigres/MEX), Ángel Di María (París SG/FRA). Delanteros: Lionel Messi (FC Barcelona/ESP), Sergio Agüero (Manchester City/ENG), Paulo Dybala (Juventus/ITA), Matías Suárez (River Plate/ARG), Lautaro Martínez (Inter/ITA).

COLOMBIA

DT: Carlos Queiroz (POR). Arqueros: David Ospina (Nápoles/ITA), Álvaro Montero (Deportes Tolima/COL), Camilo Vargas (Deportivo Cali/COL). Defensas: Santiago Arias (Atlético de Madrid/ESP), Stefan Medina (Monterrey/MEX), Dávinson Sánchez (Tottenham/ENG), Yerry Mina (Everton/ENG), Cristian Zapata (Milan/ITA), John Jáner Lucumí (KRC Genk/BEL), Cristian Borja (Sporting/POR), William Tesillo (León/MEX). Mediocampistas: Gustavo Cuéllar (Flamengo/BRA), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburgo/RUS), Jefferson Lerma (Bournemouth/ENG), Mateus Uribe (América/MEX), Edwin Cardona (Pachuca/MEX), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus/ITA), James Rodríguez (Bayern Múnich/GER). Delanteros: Luis Díaz (Atlético Junior/COL), Radamel Falcao García (Mónaco/FRA), Duván Zapata (Atalanta/ITA), Roger Martínez (América/MEX), Luis Muriel (Fiorentina/ITA).

PARAGUAY

DT: Eduardo Berizzo (ARG). Arqueros: Alfredo Aguilar (Olimpia/PAR), Junior Fernández (Botafogo/BRA) y Antony Silva (Huracán/ARG). Defensas: Juan Escobar (Cerro Porteño/PAR), Fabián Balbuena (West Ham/ENG) Gustavo Gómez (Palmeiras/BRA), Iván Torres (Olimpia/PAR), Iván Piris (Libertad/PAR), Bruno Valdez (América/MEX), Junior Alonso (Boca Juniors/ARG) y Santiago Arzamendia (Cerro Porteño/PAR). Volantes: Rodrigo Rojas (Olimpia/PAR), Matías Rojas (Defensa y Justicia/ARG), Celso Ortiz (Monterrey/MEX), Hernán Pérez (Espanyol/ESP), Miguel Almirón (Newcastle/ENG) y Richard Sánchez (Olimpia/PAR). Delanteros: Derlis González (Santos/BRA), Federico Santander (Bolonia/ITA), Cecilio Domínguez (Independiente/ARG), Juan Iturbe (Pumas/MEX), Ã’scar Romero (Shanghái Shenhua/CHN) y Ã’scar Cardozo (Libertad/PAR).

CATAR

DT: Félix Sánchez (ESP). Arqueros: Youssef Hassan (Al-Gharafa/QAT), Mohammed Ahmed Al-Bakri (Al-Khor/QAT), Saad Al-Sheeb (Al-Sadd/QAT). Defensas: Hamad Ismael(Al-Sadd/QAT), Salem Alhajri (Al-Sadd/QAT), Abdulkarim Hassam (Al-Sadd/QAT), Pedro Correia (Al-Sadd/QAT), Tameem Al-Muhaza (Al-Gharafa/QAT), Al Mahdi Ali (Al-Gharafa/QAT). Centrocampistas: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd/QAT), Tarek Salman (Al-Sadd/QAT), Ahmad Moain (Qatar SC/QAT), Bassam Husham (Al-Duhail/QAT), Abdullah Abdul Salam (Al-Duhail/QAT), Ahmed Fathy (Al-Arabi/QAT), Karim Boudiaf (Al-Duhail/QAT), Assim Madebo(Al-Duhail/QAT), Abdulaziz Hatim (Al-Gharafa/QAT). Delanteros: Boualem Khouki (Al-Sadd/QAT), Ali Almoez (Al-Duhail/QAT), Ahmed Al Aaeldin (Al-Gharafa/QAT), Akram Afif (Al-Sadd/QAT), Ali Afif (Al-Duhail/QAT).

URUGUAY

DT: Óscar Tabárez (URU). Arqueros: Fernando Muslera (Galastasaray/TUR), Martín Silva (Libertad/PAR), Martín Campaña (Independiente/ARG). Defensas: Diego Godín (Inter Milán/ITA), Sebastián Coates (Sporting Lisboa/POR), José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Giovanni González (Peñarol), Martín Cáceres (sin equipo). Centrocampistas: Diego Laxalt (AC Milán/ITA), Nahitan Nández (Boca Juniors/ARG), Lucas Torreira (Arsenal/ENG), Matías Vecino (Inter Milán/ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus/ITA), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders/USA), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Marcelo Saracchi (RB Leipzig/GER).. Delanteros: Cristhian Stuani (Girona/ESP), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven/NED), Edinson Cavani (París SG/FRA), Maximiliano Gómez (Celta/ESP), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul/MEX) y Luis Suárez (Barcelona/ESP).

ECUADOR

DT: Hernán (Bolillo) Gómez (COL). Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield/ARG), Máximo Banguera (Barcelona/ECU) y Pedro Ortiz (Delfín/ECU). Defensores: José Quinteros (Liga de Quito/ECU), Pedro Velasco (Barcelona/ECU), Gabriel Achilier (Morelia/MEX), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor/TUR), Robert Arboleda (Sao Paulo/BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders/USA), Cristian Ramírez (FC Krasnodar/RUS) y Beder Caicedo (Barcelona/ECU). Mediocampistas: Antonio Valencia (sin equipo), Jefferson Intriago (Liga de Quito/ECU), Jefferson Orejuela (Liga de Quito/ECU), Jhegson Méndez (Orlando City/USA), Renato Ibarra (América/MEX), Ángel Mena (León/MEX), Ayrton Preciado (Santos Laguna/MEX) y Andrés Chicaiza (Liga de Quito/ECU). Delanteros: Enner Valencia (Tigres/MEX), Carlos Garcés (Delfín/ECU) y Romario Ibarra (Minnesota United/USA).

JAPÓN

DT: Hayime Moriyasu (JPN). Arqueros: Eiji Kawashima (Estrasburgo/FRA), Ryosuke Kojima (Oita Trinita/JPN), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima/JPN). Defensas: Naomichi Ueda (Brujas/BEL), Ko Itakura (Groningen/NED), Tomoki Iwata (Oita Trinita/JPN), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse/JPN), Teruki Hara (Sagan Tosu/JPN), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare/JPN), Daiki Suga (Consadole Sapporo/JPN), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden/BEL). Centrocampistas: Gaku Shibasaki (Getafe/ESP), Shoya Nakajima (Al-Duhail/QAT), Yuta Nakayama (PEC Zwolle/NED), Koji Miyoshi (Yokohama Marinos/JPN), Tatsuya Ito (Hamburgo/GER), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima/JPN), Kota Watanabe (Tokyo Verdy/JPN), Hiroki Abe (Kashima Antlers/JPN), Takefusa Kubo (FC Tokyo/JPN). Delanteros: Shinji Okazaki (Leicester City/ENG), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga/JPN), Ayase Ueda (Hosei University/JPN).

CHILE

DT: Reinaldo Rueda (COL). Porteros: Gabriel Arias (Racing/ARG), Brayan Cortés (Colo Colo) y Yerko Urra (Huachipato). Defensas: Mauricio Isla (Fenerbahce/TUR), Paulo Díaz (Al Ahli/KSA), Gary Medel (Besiktas/TUR), Gonzalo Jara (Estudiantes de La Plata/ARG), Guillermo Maripan (Alavés/ESP), Igor Lichnovsky (Cruz Azul/MEX), Jean Beausejour (Universidad de Chile) y Oscar Opazo. Volantes: Arturo Vidal (Barcelona/ESP), Erick Pulgar (Bolonia/ITA), Esteban Pavez (Colo Colo), Pablo Hernández (Independiente/ARG), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/GER), Diego Valdés (Santos Laguna/MEX). Delanteros: Alexis Sánchez (Manchester United/ENG), Nicolás Castillo (América/MEX), Eduardo Vargas (Tigres/MEX), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica), Junior Fernandes (Alanyaspor/TUR) y Ángelo Sagal (Pachuca/MÉX).

T/ Redacción CO-AVN

F/ Archivo CO-FVF