Mandataria Encargada define la doctrina bolivariana como eje de la formación militar

En su discurso ante los cadetes, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez afirmó que la formación de un líder militar en Venezuela tiene como pilares la conciencia bolivariana y la defensa absoluta de la integridad territorial.

La Mandataria Encargada sostuvo que el corazón de la formación militar debe estar guiado por el pensamiento de Simón Bolívar y la protección de la soberanía nacional.

Rodríguez explicó que los Juegos Militares simbolizan la conexión humana desde la igualdad y el respeto. Subrayó que, pese a los tropiezos históricos de la República, la juventud militar actual representa la garantía de continuidad del Estado y la defensa de la independencia nacional.

 

Prensa Presidencial

