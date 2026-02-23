Mandataria Encargada Delcy Rodríguez convoca a las víctimas de la violencia política a sumarse al Programa de Convivencia Nacional

Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un llamado formal a las víctimas de la violencia política para que se incorporen activamente al Programa de Convivencia Nacional. Durante este encuentro, la mandataria enfatizó que el perdón no es solo un mandato legal, sino un acto de desprendimiento personal necesario para consolidar la paz y garantizar que el dolor no se convierta en una barrera para el desarrollo del país.

Rodríguez destacó que este programa, articulado con la Ley de Amnistía, busca una reparación integral que incluya la sanación humana y espiritual. «Un ser humano no puede estar tomado por el odio», sentenció la presidenta Encargada, al tiempo que reconoció las deficiencias históricas en el sistema judicial. En este sentido, instó a los afectados a ser protagonistas de este nuevo modelo de justicia que busca la reconciliación real y el compromiso de no repetición para proteger el futuro de las próximas generaciones.

Prensa Presidencial