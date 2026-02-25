Mandataria Encargada, Delcy Rodríguez: La lealtad y el compromiso son pilares fundamentales en la Revolución Bolivariana

Bajo un lema que resuena con fuerza en los corazones de quienes defienden la soberanía de Venezuela: «Delcy Avanza, tú tienes mi confianza», la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró desde el Parque Nacional de Morrocoy que la lealtad y el compromiso son pilares fundamentales en la Revolución Bolivariana.

Ante el pueblo pesquero, la Mandataria Nacional Encargada recordó la experiencia que marcó el inicio del año 2026. «En las horas más duras de la madrugada del 3 de enero lo primero que dije como Vicepresidenta Ejecutiva fue: No voy a traicionar al presidente Nicolás Maduro. Y lo segundo que dije fue: no voy a traicionar al pueblo de Venezuela», explicó.

Durante su visita al estado Falcón, desde el Parque Nacional Morrocoy, Rodríguez hizo esta reflexión en medio de múltiples tareas que asume con gran responsabilidad, bajo los principios de soberanía y justicia social.

Allí también aseguró que existen registros que quedarán para la historia y que, en su momento, se darán a conocer, documentando el espíritu de resistencia y firmeza que han tenido frente a las agresiones y amenas que enfrenta la Patria.

