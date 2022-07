Manifestantes asaltan la residencia presidencial en Sri Lanka

La residencia presidencial de Sri Lanka fue asaltada el sábado por cientos de manifestantes, provocando la huida del mandatario Gotabaya Rajapaksa.

El hecho se produjo en medio de las movilizaciones en apoyo a la dimisión de Rajapaksa por su mal manejo de la crisis económica que atraviesa el país asiático.

De acuerdo a medios locales, los manifestantes rompieron el perímetro de seguridad que rodeaba la residencia presidencial en el centro de la capital, Colombo a pesar de la represión de las fuerzas policiales para impedir el asalto.

♦️President Gotabaya Rajapaksa is reportedly not at the official residence and his whereabouts are unknown. #SriLanka #අරගලයටජය #GoHomeGota #President #Protest pic.twitter.com/hVLFfXOO1h

Tras ingresar a la residencia del presidente, varios manifestantes publicaron videos en redes sociales mostrando a cientos de personas coreando eslóganes en los pasillos y habitaciones.

Al conocer que el presidente había huido de la casa presidencial, el Ministerio de Defensa comunicó que Gotabaya Rajapaksa, seguía al frente del país y se encontraba en un lugar secreto protegido por el ejército.

🚨Breaking: Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa flees after he declared the nation as total bankrupt. The moment after that the citizens surrounded the presidential palace and waived black flag along with Sri Lankan🇱🇰. There are no news yet on the whereabouts of President. pic.twitter.com/PGyev8lFxs

— Real Mac Report (@RealMacReport) July 9, 2022