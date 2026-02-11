Maniobras técnicas en subestación Santa Teresa III optimiza distribución de energía

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizará trabajos de mantenimiento en el autotransformador de potencia de 400/230Kva, ubicado en el patio 400Kva de la subestación eléctrica Santa Teresa III, municipio Independencia de los Valles del Tuy.

Gracias a estas labores, serán beneficiados los circuitos eléctricos de Tomuso, Soapire, Dos Laguna, Paseo Tuy, Guaicaipuro, Cujial, Pichao, Promotuy, La Virginia, Santa Bárbara, Betania, La Mata, Las Mercedes, San Rafael, La Estrella, Pitahaya, Simaquímica, Agregado Liviano, Tácata Cúa, Río Tuy, Alfa Quartz Sucua, Cúa II, Pueblo Nuevo, la Raiza, Balgres y Ocumare II

Asimismo, en el eje Barlovento se efectuarán maniobras en los circuitos El Café, Araguita, Bimbo, Sarao, Curiepe, Mediterráneo, Colibrí, Peraza, San Vicente, Campo Mar, Higuerote 34.5, San Martín, Raizal, Cúpira, Aeropuerto y Cangrejal.

Mientras que, en el eje Guarenas-Guatire serán atendidos los circuitos asociados a las subestaciones Eleggua, Santa Cruz, Trapichito y Guairita.

El equipo de CORPOELEC se mantiene desplegado por las diferentes comunidades de la entidad mirandina, como parte del Plan de Mantenimiento al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) instruido por el Gobierno nacional para fortalecer los servicios públicos en el país.

