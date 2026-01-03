«Manos fuera de Venezuela»: Protestas en todo el mundo en apoyo a Maduro

Gente de todo el mundo salió a las calles este sábado para protestar por la agresion que perpetró EE.UU. contra Venezuela, que incluyó el secuestro del mandatario constitucional Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores.

Las manifestaciones en apoyo a la nación latinoamericana se registraron tanto en EE.UU., como en Francia, España, Alemania, Grecia, Suecia y México, entre otros países.

Ciudadanos preocupados gritan consignas anti-EE.UU. y queman banderas del país norteamericano. «Manos fuera de Venezuela«, dicen las pancartas.

El mandatario venezolano fue secuestrado junto con su esposa este sábado durante un ataque masivo de Washington. Según afirmaron desde EE.UU., el presidente del país latinoamericano y su pareja «enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense» en sus tribunales.

T/RT