Mantenimiento a circuitos eléctricos beneficia a 90 mil familias falconianas

En el contexto del Plan de Mantenimiento a Circuitos Eléctricos, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó maniobras correctivas y preventivas con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico a más de 90 mil familias del estado Falcón.

El control de vegetación se realizó en más de 602 kilómetros lineales de redes eléctricas, lo que contribuye a mejorar la continuidad operativa, la calidad del servicio y la confiabilidad en los 25 municipios de la entidad occidental.

Entre las redes eléctricas priorizadas se encuentran: Barranca, Felipito–Las Lapas, La Sierra, Hueque–Curimagua, Tucacas, Cabure, San Luis, Isiro, Banco Obrero, Antiguo Aeropuerto, Tacuato, Punto Fijo III, San Félix, La Vela, Sanare–Morrocoy, Independencia, Las Margaritas y Mapararí.

El despliegue técnico reafirma el compromiso del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC con la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando un servicio confiable y seguro para las comunidades del occidente del país.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC