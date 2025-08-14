Mantenimiento a circuitos eléctricos optimiza el servicio a más de 30 mil usuarios apureños

Como parte de maniobras de mantenimiento preventivo, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) adecuó las redes de distribución en las parroquias San Fernando, Achaguas y Elorza del estado Apure, beneficiando a más de 30 mil usuarios.

Las labores, enfocadas en el control de vegetación en los circuitos Samán Llorón, Matinaca, Centro y Elorza, garantizan un servicio confiable a las comunidades de La Defensa, avenida Carabobo, Casa de Zinc, Chimborazo, Urdaneta, Caño Seco, avenida Bolívar y Centro.

CORPOELEC continúa ejecutando acciones estratégicas para fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando un servicio eficiente para el pueblo apureño.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC