Mantenimiento en subestación Luis Caraballo robustece servicio para más de 28 mil usuarios mirandinos

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó mantenimiento correctivo a circuitos de la subestación Luis Caraballo, ubicada en Guatire, con el objetivo de mejorar el servicio eléctrico para 28.387 usuarios residenciales y comerciales del estado Miranda.

Estas mejoras optimizan el suministro eléctrico en las comunidades El Desvío, Care, El Progreso, Guaya, Terrazas Country, El Rodeo, El Bautismo, Carrizal, Ceniza, El Mirador y Las Luisas.

Las mejoras a la infraestructura eléctrica se inscriben en el Plan de Adecuación y Mantenimiento de Subestaciones y Circuitos Eléctricos, que se despliega a escala nacional para robustecer el sistema eléctrico y elevar la calidad del servicio en beneficio del pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC