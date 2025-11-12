Mantenimiento del sistema hídrico favorece a 16 mil habitantes de La Vela en Falcón

Un total de 16 mil habitantes de La vela de Coro, estado Falcón, fueron favorecidos por el mantenimiento integral de la estación de bombeo de aguas servidas del sector, tras la articulación con la Alcaldía del municipio Colina y el equipo de la Hidrológica de los Médanos Falconianos (Hidrofalcón).

Para ello, el personal de Hidrofalcón desplegó personal técnico y maquinaria especializada para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de aguas residuales en esta importante parroquia.

​Las labores se centraron en la limpieza exhaustiva y la extracción de sedimentos acumulados en la fosa de la estación de bombeo. Además, este mantenimiento preventivo y correctivo es crucial para evitar desbordes y asegurar la operatividad constante del sistema.

La intervención de la estación de La Vela tendrá un impacto positivo directo en la calidad de vida de la población, pues además de beneficiar a 16 mil residentes del sector, otros 19 sectores de la jurisdicción son favorecidos con el óptimo funcionamiento del sistema de aguas servidas, así lo dieron a conocer las autoridades de la hidrológica, a través de sus redes sociales.

Asimismo, destacaron que esta acción subraya el trabajo continuo con la eficiencia de los servicios públicos en la región. ¡Falcón sigue en movimiento!

