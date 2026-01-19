Por mantenimiento: Teleférico Mukumbarí permanecerá cerrado hasta el 12 de febrero

El Sistema de Teleféricos Mukumbarí activará la primera etapa programada de mantenimiento mayor en su cuarto y quinto nivel a partir de este lunes 19 de enero, reseñó una publicación en la cuenta de red social Instagram de la empresa.

Reseñó que esta fase técnica especializada implica el cese temporal de las actividades comerciales y turísticas, con una fecha de reactivación prevista para el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

Asimismo, informó a toda la colectividad que este proceso resulta fundamental para la operatividad del sistema. Las labores enfocadas en los tramos más altos de la infraestructura aseguran la continuidad de los protocolos internacionales de transporte por cable.

