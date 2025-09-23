Maracay celebró la final del torneo ITT Invitacional Venezuela 2025 de ajedrez

El GM Ermes Espinosa Veloz, de Cuba, ganó en solitario, con siete puntos de nueve posibles, el torneo ITT Invitacional Venezuela 2025, finalizado este sábado en la ciudad de Maracay, y que contó con la presencia de ajedrecistas de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y el país sede.

“Muy feliz con el resultado. He visto la calidad de los jugadores que han sido invitados y torneos como estos son muy importantes para los ajedrecistas que están aspirando a obtener más títulos y aumentar su rating”, expresó el campeón.

Lo acompañaron en el podio el GM Santiago Yago de Moura de Brasil y el GM Dylan Berdayes, también representante de Cuba. Después se ubicaron ocho ajedrecistas venezolanos en los puestos del 4 al 11 respectivamente.

Participación maestra

El evento, que contó con la participación de 40 ajedrecistas entre los que destaca la GM Candela Francisco (ARG), Campeona Mundial Juvenil sub-20, se jugó bajo el sistema Suizo a 9 rondas y tuvo como objetivo elevar el nivel competitivo de los atletas criollos y el personal técnico, en una competencia que albergó a lo más granado de esta disciplina deportiva en el ámbito nacional e internacional.

El presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez, Hugo Martínez, destacó la celebración de tres grandes torneos que convirtió a Maracay en la capital del Ajedrez Venezolano, todos con el máximo apoyo del Gobierno de Aragua a través de su Instituto Regional del Deporte (IRDA).

«Maracay celebró un magno evento ajedrecístico, con la participación de casi 400 niños en el campeonato infantil, y un torneo internacional con grandes maestros de otros países», afirmó Martínez.

Torneo Blitz

Por su parte, el GM Dylan Berdayes, se impuso en el Torneo Internacional de Ajedrez IRT Blitz Aragua, celebrado este domingo en Maracay, tras totalizar 9½ puntos en 11 rondas.

“Esta experiencia ha sido muy buena y creo que va a marcar el futuro del ajedrez en Venezuela”, señaló el actual subcampeón de Cuba, quien agradeció a la FVA la invitación a los torneos.

Finalmente, el cubano superó en el desempate a Eduardo Iturrizaga, tetracampeón Campeón Absoluto de Venezuela de 2005 a 2008, primer venezolano en convertirse en Gran Maestro, y Campeón Absoluta de España en 2021, 2022 y 2023

La competencia se jugó a ritmo de 3+2 y participaron un total de 204 jugadores. Cuba ganó las dos modalidades en disputa.

F/Prensa Mindeporte / Feveajedrez