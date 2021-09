Marcha por la Despenalización del Aborto en Venezuela este martes 28 de septiembre

Una gran diversidad de grupos y colectivos feministas de Venezuela convocan a una marcha por la despenalización del aborto en Venezuela este 28 de septiembre, en la ciudad de Caracas. La Marcha es desde la Plaza Morelos (9 am) hasta la Asamblea Nacional.

Las organizaciones feministas sacaron el comunicado «Criminalización del Aborto: Problema de Salud Pública y Derechos Humanos», que esta siendo viral en las redes sociales en el que demandan la «derogación inmediata de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal».

Mujeres de diferentes tendencias políticas, del campo y de la ciudad, manifiestan que, «No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela. Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de 100 años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos , dentro de las más atrasadas en Sudamérica».

Explican que, «la criminalización del aborto es un problema de salud pública que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes. Por una parte, oficialmente es reconocido que el aborto inseguro es la tercera causa de la alta mortalidad materna en nuestro país; por otra parte, origina la morbilidad que incapacita a cientos de mujeres , adolescentes y niñas , que además deben vivir con el estigma de la ilegalidad».

Las organizadoras consideran que es importante resaltar que hay un subregistro de los abortos clandestinos.

Los colectivos feministas exigen que se deroguen los «delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal».

También que se redacte, «con la participación de las organizaciones de defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022».

Y, por último, que se promueva el «debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en n Estado laico».

Organizaciones firmantes de este comunicado son Asociación Civil Tinta Violeta, LaAraña Feminista (red de colectivos), Faldasr, Diversidad UBV, Calistenia Cultural, La 5ta Ola, Monitor de Femicidios de Utopix, entre muchas mas organizaciones e individualidades firmantes.

En las redes sociales el apoyo a esta reivindicación de varias generaciones de mujeres venezolanas se ha hecho sentir.

Ya no más maternidades obligadas #AbortoLegalYaVzla pic.twitter.com/W9QTKwHoAp

Ya no más niñas madres

Ya no más muertes por abortos clandestinos

No tenemos dudas, lo vamos a lograr y #SeráLey

Todos los días las mujeres venezolanas arriesgan su vida llevando a cabo prácticas de aborto inseguro. Las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y a recibir asistencia médica para terminar un embarazo no deseado #AbortoLegalYaVzla Montadísima en la #RutaVerde 💚 pic.twitter.com/zobb0htvGV

Por el derecho de cada ser humano a venir a este mundo desde el amor y no desde el castigo #AbortoLegalYaVzla

#AbortoLegalYaVzla El aborto no es una práctica aislada, es responsabilidad del Estado garantizar la salud y autonomía de las mujeres al momento de decidir continuar o no un embarazo. No hacerlo es privar a la mitad de la población de un dcho. fundamental https://t.co/g68YGwxyxa

— TatuyTv (@TatuyTv) September 28, 2021