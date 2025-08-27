En marcha los preparativos del evento de ciclismo internacional LVII Vuelta a Venezuela

En una jornada de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Federación Venezolana de Ciclismo se puso en marcha los preparativos de la LVII edición de la Vuelta a Venezuela, evento de carácter internacional que contará con la presencia de pedalistas de 16 equipos nacionales y 5 internacionales y dará inicio desde el 7 de septiembre.

Esta ruta avalada por la Unión Ciclística Internacional (UCI) se inaugurará en el estado Táchira con representantes de Colombia, Cuba, Ecuador, Portugal, Rusia y Venezuela.

La competencia servirá preparación para los atletas criollos que competirán en los venideros los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, además de dar puntos al ranking mundial de cara a la futura clasificación de los atletas a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Ciclismo renace

«Una vez más llevaremos a cabo un evento de carácter internacional en nuestro país y este logro es gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que nos ha pedido trabajar de la mano con atletas, entrenadores y dirigentes«, afirmó el ministro del Deporte, Franklin Cardillo sobre la competencia.

Cardillo también añadió que el ciclismo «es una de las disciplinas que hemos venido potenciando, y hoy mostramos un renacer de la nueva generación de pedalistas nacionales».

Ocho etapas

Esta vuelta se correrá en las categorías élite y sub-23 y constará de 8 etapas que se iniciarán el 7 de septiembre y finalizarán el 14 en el Gran Muro de Petare.

El sábado 6 de septiembre se efectuará la presentación de licencias, uniformes y congresillo técnico de la competencia ciclística.

La etapa 1 pondrá a los pedalistas en acción el domingo 7 con el Circuito San Cristóbal (151 km). La etapa 2 será en La Fría, Mérida con un recorrido de 162 km.

La tercera etapa será el martes 9 en el Circuito Trujillo que tendrá un trayecto de 117 km.

La Vuelta a Venezuela luego pasará por los estados Trujillo y Lara (211 Km) y continuará por Portuguesa y Yaracuy con un total de 149 km.

De la tierra de mitos y leyendas los ciclistas se trasladarán hasta el estado Aragua para la sexta etapa que comprende 168 Km.

El penúltimo recorrido será otro circuito Aragua que constará con una ruta de 117 km.

Finalmente el domingo 14 de septiembre finalizará esta justa con el circuito de 120 km que concluirá en Petare.