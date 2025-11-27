Marco Rubio ordenó saboteo internacional contra el espacio aéreo venezolano

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le ordenó a la Administración Federal de Aviación (FAA) que emitiera una alerta internacional para etiquetar al espacio aéreo venezolano “como una zona de posible combate” con el objetivo de generar terror en las aerolíneas internacionales, denunció el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Tras leer la carta del patriota cooperante “Patricio Maracucho”, Cabello precisó que esta medida también contempla afectar al turismo venezolano y asfixiar la economía del país, puesto que miles de connacionales y turistas se movilizan diariamente por vía aérea en estas fechas para pasar la época decembrina con sus familias.

Durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando por Venezolana de Televisión (VTV), agregó que Marco Rubio es un ser “maligno” que se inventa este tipo de planes para afectar a la patria de El Libertador, Simón Bolívar, al tiempo que “hunde la imagen de Donald Trump haciéndole creer que con estas acciones debilita al gobierno venezolano”.

Finalmente, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, dijo que Marco Rubio también prometió a empresas petroleras y de gas que financiaron su campaña como senador “que una vez que EE. UU. invada a Venezuela les iba a entregar personalmente los contratos por 50 años para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco y los campos del Lago de Maracaibo”.

F/Con el Mazo Dando-VTV

F/AP