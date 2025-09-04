Marco Rubio pone en tela de juicio a EEUU con “operación de falsa bandera”

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, calificó como “operación de falsa bandera” la supuesta destrucción y hundimiento de una embarcación en aguas internacionales, por parte del Ejército de Estados Unidos. “El gobierno de Donald Trump no ha presentado ningún tipo de pruebas contundentes, luego de haber atacado a la embarcación que supuestamente portaba drogas y que, para variar, quieren vincularla a Venezuela”, dijo Cabello tras leer una carta del Patriota Cooperante “Vic”.

Durante la transmisión del programa «Con el Mazo Dando», por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello precisó que este falso positivo, indudablemente, ocurriría. Según la carta de Vic, “esta historia de Marco Rubio (Secretario de Estado de EE. UU.) tiene muchos cabos sueltos porque en las últimas horas hemos visto un guión teledirigido desde el Departamento de Estado”.

Indicó que la supuesta operación en el Caribe quisieron venderla como una victoria política, cuando la realidad al relato “le faltan patas para ser medianamente confiable”. Agregó que desde la Casa Blanca este cuento no salió bien y tamaña irresponsabilidad de Marco Rubio “puso en tela de juicio la seriedad y el funcionamiento de las instituciones que intervienen en materia de seguridad de los Estados Unidos”.

La carta del Patriota Cooperante “Vic” puntualiza que la estrategia de Marco Rubio contra Venezuela llena de mentiras no será garantía de que el funcionario estadounidense sea un posible candidato a los comicios presidenciales de ese país en el año 2028. “El mismo Marco Rubio, los congresistas que representan a la gusanera cubano-americana y los cárteles colombianos en Estados Unidos hacen que el gobierno de Donald Trump sea un meme que rueda entre los hogares de los latinoamericanos”, acotó.

F/VTV